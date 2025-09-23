UBS pagará 835 milhões de euros para encerrar caso de evasão de impostos de clientes na França

"A resolução deste caso antigo está alinhada com a intenção do UBS de resolver tais questões no melhor interesse de todos os seus stakeholders", disse o banco em um comunicado nesta terça-feira.

O UBS Group disse que pagará 730 milhões de euros em multas e 105 milhões de euros em danos civis na França, totalizando 835 milhões de euros, para resolver um caso de longa data sobre seu papel em ajudar clientes ricos a evadir impostos no país. Segundo o banco suíço, o caso se originou de atividades no país entre 2004 e 2012.

Inicialmente, o UBS foi condenado a pagar uma multa de 3,7 bilhões de euros em 2019 e 800 milhões de euros em danos, depois que juízes franceses disseram que o banco era culpado de recrutar clientes ilegalmente e ajudá-los a lavar dinheiro na França. A instituição bancária negou irregularidades no tribunal em 2019, disse que a condenação não era apoiada por evidências concretas e, subsequentemente, apelou da decisão.

Em 2021, o Tribunal de Apelação da França rejeitou a apelação do banco, mas reduziu a multa para 3,75 milhões de euros, além de confisco de 1 bilhão de euros e 800 milhões de euros em danos civis ao estado.

O caso chegou ao Supremo Tribunal da França em 2023, que manteve o veredicto de culpabilidade contra o UBS, mas enviou o caso de volta a um tribunal inferior para um novo julgamento para considerar uma penalidade de US$ 2 bilhões que o banco enfrentava.

A decisão de 2023 no tribunal mais alto da França não pôde ser apelada, e o UBS disse que continuaria a se defender e que seguiu as leis e regulamentos aplicáveis em todos os momentos. Fonte: Dow Jones Newswires.