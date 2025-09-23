Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UBS pagará 835 milhões de euros para encerrar caso de evasão de impostos de clientes na França

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O UBS Group disse que pagará 730 milhões de euros em multas e 105 milhões de euros em danos civis na França, totalizando 835 milhões de euros, para resolver um caso de longa data sobre seu papel em ajudar clientes ricos a evadir impostos no país. Segundo o banco suíço, o caso se originou de atividades no país entre 2004 e 2012.

"A resolução deste caso antigo está alinhada com a intenção do UBS de resolver tais questões no melhor interesse de todos os seus stakeholders", disse o banco em um comunicado nesta terça-feira.

Inicialmente, o UBS foi condenado a pagar uma multa de 3,7 bilhões de euros em 2019 e 800 milhões de euros em danos, depois que juízes franceses disseram que o banco era culpado de recrutar clientes ilegalmente e ajudá-los a lavar dinheiro na França. A instituição bancária negou irregularidades no tribunal em 2019, disse que a condenação não era apoiada por evidências concretas e, subsequentemente, apelou da decisão.

Em 2021, o Tribunal de Apelação da França rejeitou a apelação do banco, mas reduziu a multa para 3,75 milhões de euros, além de confisco de 1 bilhão de euros e 800 milhões de euros em danos civis ao estado.

O caso chegou ao Supremo Tribunal da França em 2023, que manteve o veredicto de culpabilidade contra o UBS, mas enviou o caso de volta a um tribunal inferior para um novo julgamento para considerar uma penalidade de US$ 2 bilhões que o banco enfrentava.

A decisão de 2023 no tribunal mais alto da França não pôde ser apelada, e o UBS disse que continuaria a se defender e que seguiu as leis e regulamentos aplicáveis em todos os momentos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

