Taxas de juros acompanham dólar estável após ata do Copom e com Haddad no radar

Os juros futuros operam estáveis em toda a curva na manhã desta terça-feira, 23, acompanhando o movimento do dólar ante o real, após a leitura da ata do Copom. Investidores monitoram a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e esperam pelos dados de arrecadação federal de agosto (10h30).

Às 9h13, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,020%, de 14,028% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,230%, de 13,226%, e o para janeiro de 2031 subia a 13,425%, de 13,409% no ajuste de segunda-feira (22).