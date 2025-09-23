Powell: Fed continuará analisando dados para decidir nível apropriado da política monetária

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou que a instituição continuará a analisar dados sobre a economia, mercado de trabalho e inflação para definir o nível apropriado da política monetária dos Estados Unidos. "Estamos bem posicionados para lidar com desdobramentos econômicos", afirmou, em evento da Câmara de Comércio da região Metropolitana de Providence nesta terça-feira, 23.

Powell apontou que o corte de juros de 25 pontos-base (pb) realizado na semana passada veio em resposta a uma mudança na balança de riscos para os mandatos de pleno emprego e estabilidade de preços do Fed, em meio aos enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA.