PMI composto dos EUA cai e atinge menor nível em 3 meses, mostra prévia da S&P

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA caiu de 54,6 em agosto para 53,6 em setembro, atingindo o menor patamar em três meses, segundo levantamento preliminar publicado nesta terça-feira, 23, pela S&P Global. O resultado frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam alta do PMI composto a 54,9 neste mês.

Apenas o PMI industrial dos EUA recuou de 53 para 52 no mesmo período, vindo abaixo do consenso da FactSet, de queda a 52,2.

O PMI norte-americano de serviços, por sua vez, diminuiu de 54,5 em agosto para 53,9 em setembro, ficando igualmente aquém da projeção do mercado, de declínio a 54.

Apesar das quedas, PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade econômica.

