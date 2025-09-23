Ouro fecha em alta de mais de 1% e renova máxima histórica

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,08%, a US$ 3815,70 por onça-troy, após tocar US$ 3824,60 na máxima do dia.

O ouro encerrou a sessão desta terça-feira, 23, em alta de mais de 1%, renovando a máxima histórica de fechamento e intraday. A perspectiva por novos cortes nos juros nos EUA ainda em 2025 valoriza o commodity. Investidores operaram na expectativa por novos comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e avaliando possíveis implicações do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no período da manhã.

Powell manteve o tom do discurso da semana passada, feito após decisão de política monetária, abrindo espaço para mais valorização do metal, diante da expectativa do mercado por novas reduções de juros - o que contribui para a atratividade da commodity.

Para analistas da TD Securities, o cenário econômico e político nos Estados Unidos está fazendo com que o preço do ouro continue subindo, já que o dólar norte-americano - moeda que mais é utilizada como reserva de valor - está se desvalorizando, perdendo essa função.

Os especialistas dizem, ainda, que o rally acontece "devido ao atual ciclo de flexibilização, aos desafios na credibilidade do Fed e ao prevalecente tema de "proteção contra os riscos ligados ao EUA".

A evolução de conflitos mundiais também afeta o valor do commodity no mercado, já que o ouro serve como reserva de segurança.