OCDE eleva previsão para crescimento do PIB global, após resiliência no 1º semestre

Investimentos fortes relacionados à inteligência artificial impulsionaram os resultados nos EUA, enquanto o apoio fiscal na China superou o impacto negativo dos ventos contrários do comércio e a fraqueza do mercado imobiliário, diz a OCDE.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elevou a projeção para crescimento global este ano. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 23, a entidade explica que a atividade ficou mais resiliente do que o previsto na primeira metade de 2025, especialmente para as economias de mercados emergentes, devido à antecipações antes de tarifas mais altas entrarem em vigor.

"Os efeitos completos dos aumentos tarifários ainda não foram sentidos - com muitas mudanças sendo implementadas ao longo do tempo e as empresas inicialmente absorvendo algumas taxas através das margens -, mas estão se tornando cada vez mais visíveis nas escolhas de gastos, mercados de trabalho e preços ao consumidor", pontua a análise.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global está projetado pela OCDE para desacelerar de 3,3% em 2024 para 3,2% em 2025, 0,3 pontos porcentuais (p.p) acima da projeção de junho, e 2,9% em 2026, à medida que as tarifas mais altas e a ainda elevada incerteza reduzem o investimento e o comércio.

Nos EUA, o crescimento anual do PIB deve arrefecer de 2,8% em 2024 para 1,8% em 2025 (+0,2 p.p. em relação a análise anterior) e 1,5% em 2026, com o forte crescimento do investimento nos setores de tecnologia compensando as taxas tarifárias mais altas e uma queda na imigração líquida.

O crescimento do PIB da zona do euro deve ser de 1,2% em 2025 (um pouco acima da projeção anterior) e a de 2026 foi reduzida em 0,2 p.p., a 1,0%. Já na China, o crescimento foi revisado levemente para cima, em 4,9% este ano e 4,4% no ano que vem - à medida que a antecipação se desfaz, as tarifas mais altas entram em vigor e o apoio fiscal diminui, enfatiza a organização.