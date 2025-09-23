Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OCDE eleva previsão para crescimento do PIB global, após resiliência no 1º semestre

OCDE eleva previsão para crescimento do PIB global, após resiliência no 1º semestre

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elevou a projeção para crescimento global este ano. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 23, a entidade explica que a atividade ficou mais resiliente do que o previsto na primeira metade de 2025, especialmente para as economias de mercados emergentes, devido à antecipações antes de tarifas mais altas entrarem em vigor.

Investimentos fortes relacionados à inteligência artificial impulsionaram os resultados nos EUA, enquanto o apoio fiscal na China superou o impacto negativo dos ventos contrários do comércio e a fraqueza do mercado imobiliário, diz a OCDE.

"Os efeitos completos dos aumentos tarifários ainda não foram sentidos - com muitas mudanças sendo implementadas ao longo do tempo e as empresas inicialmente absorvendo algumas taxas através das margens -, mas estão se tornando cada vez mais visíveis nas escolhas de gastos, mercados de trabalho e preços ao consumidor", pontua a análise.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global está projetado pela OCDE para desacelerar de 3,3% em 2024 para 3,2% em 2025, 0,3 pontos porcentuais (p.p) acima da projeção de junho, e 2,9% em 2026, à medida que as tarifas mais altas e a ainda elevada incerteza reduzem o investimento e o comércio.

Nos EUA, o crescimento anual do PIB deve arrefecer de 2,8% em 2024 para 1,8% em 2025 (+0,2 p.p. em relação a análise anterior) e 1,5% em 2026, com o forte crescimento do investimento nos setores de tecnologia compensando as taxas tarifárias mais altas e uma queda na imigração líquida.

O crescimento do PIB da zona do euro deve ser de 1,2% em 2025 (um pouco acima da projeção anterior) e a de 2026 foi reduzida em 0,2 p.p., a 1,0%. Já na China, o crescimento foi revisado levemente para cima, em 4,9% este ano e 4,4% no ano que vem - à medida que a antecipação se desfaz, as tarifas mais altas entram em vigor e o apoio fiscal diminui, enfatiza a organização.

Par a inflação, a expectativa da OCDE é de queda na maioria das economias do G20. A inflação geral está projetada para recuar de 3,4% em 2025 para 2,9% em 2026. Ambas foram revisadas para baixo em relação à análise de junho.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar