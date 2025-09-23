Ministro de Minas e Energia diz que governo deve 'remodelar' setor nuclear brasileiro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 23, que o governo deve "remodelar" o setor nuclear brasileiro, em proposta que será apresentada em breve. Ele relatou conversas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia, que deve envolver as estatais do setor nuclear, será apresentada no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

"É um trabalho que nós vamos fazer e eu espero que nos próximos cinco anos, liderado pelo presidente Lula, possamos entregar um setor nuclear robusto, com energia limpa, segura, avançando na transição energética", declarou Silveira, em conversa com jornalistas. Angra 3 O ministro de Minas e Energia disse que a próxima reunião do CNPE será no dia 31 de outubro. Ele adiantou, na conversa com jornalistas, que a discussão sobre a retomada de Angra 3 deverá entrar na pauta. O presidente Lula tem participado das últimas reuniões do Conselho de assessoramento da presidência no setor energético. Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a indefinição sobre a usina de Angra 3 é motivo de frustração de técnicos de diferentes áreas do governo.