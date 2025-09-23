Membro do Fed diz não considerar, no momento, cortes de juros de 50 pontos-base nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que não considera no momento um corte de 50 pontos-base (pb) nas taxas de juros, mas ponderou que as taxas podem cair "um pouco" se o BC americano estiver no caminho para atingir a meta de inflação de 2%.

"Em um ritmo gradual, as taxas podem cair consideravelmente", disse Goolsbee, em entrevista à CNBC transmitida nesta terça-feira. "À medida que a inflação recuar para 2%, poderemos ainda cortar as taxas de juros."