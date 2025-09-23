Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Membro do Fed diz não considerar, no momento, cortes de juros de 50 pontos-base nos EUA

Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que não considera no momento um corte de 50 pontos-base (pb) nas taxas de juros, mas ponderou que as taxas podem cair "um pouco" se o BC americano estiver no caminho para atingir a meta de inflação de 2%.

"Em um ritmo gradual, as taxas podem cair consideravelmente", disse Goolsbee, em entrevista à CNBC transmitida nesta terça-feira. "À medida que a inflação recuar para 2%, poderemos ainda cortar as taxas de juros."

Goolsbee também reafirmou a meta de inflação de 2% do Fed e descartou que o alvo tenha sido revisado para cima. "Precisamos chegar à meta de inflação a 2%, e comentários de que aumentamos a meta são perigosos."

Em relação ao mercado de trabalho, Goolsbee disse que o setor tem registrado poucas contratações e poucas demissões e que as estatísticas mostram "bastante estabilidade". "O mercado de trabalho continua esfriando em ritmo moderado e modesto", acrescentou.

Goolsbee também comentou que a política que do Fed continua "um pouco restritivo" e defendeu a independência do BC norte-americano.

