Kingfisher eleva expectativas fiscais para 2026

A varejista britânica Kingfisher elevou suas expectativas fiscais para 2026, impulsionado principalmente pelo crescimento no comércio eletrônico. A empresa agora espera que o lucro ajustado antes dos impostos para o período esteja no limite superior de sua faixa previamente orientada de 480 milhões a 540 milhões de libras.

Para o fluxo de caixa livre, a expectativa estabelecida para o ano é em torno de 480 milhões a 520 milhões de libras, acima dos 420 milhões a 480 milhões de libras anteriormente.