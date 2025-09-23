Ibovespa renova máxima histórica após Trump dizer que se encontrará com Lula

O Ibovespa acelerou o ritmo por volta do meio-dia desta terça-feira, 23, renovando máxima histórica ao longo da sessão, desbancando o melhor nível alcançado até então que era o do dia 19 deste mês, sexta-feira passada. Após falas do presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia geral da ONU, o principal indicador da intensificou os ganhos. Mais cedo, já havia reagido em meio ao discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na ONU, considerado moderado.

"Lula e eu nos abraçamos e concordamos em nos encontrar", afirmou Trump. E completou: "Me encontrarei com Lula na próxima semana."