Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa renova máxima histórica após Trump dizer que se encontrará com Lula

Ibovespa renova máxima histórica após Trump dizer que se encontrará com Lula

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ibovespa acelerou o ritmo por volta do meio-dia desta terça-feira, 23, renovando máxima histórica ao longo da sessão, desbancando o melhor nível alcançado até então que era o do dia 19 deste mês, sexta-feira passada. Após falas do presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia geral da ONU, o principal indicador da intensificou os ganhos. Mais cedo, já havia reagido em meio ao discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na ONU, considerado moderado.

"Lula e eu nos abraçamos e concordamos em nos encontrar", afirmou Trump. E completou: "Me encontrarei com Lula na próxima semana."

"O que é muito positivo é esse encontro dos dois", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "Tendo negociação e resolvendo todos esses ruídos, podemos ter uma melhora ainda maior do mercado", acrescenta.

Às 12h50, o Ibovespa subia 1,14%, aos 146.761,63 pontos, ante alta de 1,22%, com máxima aos 146.886,44 pontos. De 84 papéis do Ibovespa, apenas oito cediam.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar