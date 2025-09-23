Gleisi afirma que Lira vai apresentar relatório do IR hoje no colégio de líderes

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 23, que o deputado Arthur Lira (PP-AL) vai apresentar o relatório do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR) ainda nesta terça-feira. A declaração dela ocorreu após um encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em que ela classificou como "produtivo".

Segundo Gleisi, ela foi conversar com Motta para que projetos de interesse do governo sejam pautados.