Gleisi afirma que Lira vai apresentar relatório do IR hoje no colégio de líderes

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 23, que o deputado Arthur Lira (PP-AL) vai apresentar o relatório do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR) ainda nesta terça-feira. A declaração dela ocorreu após um encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em que ela classificou como "produtivo".

Segundo Gleisi, ela foi conversar com Motta para que projetos de interesse do governo sejam pautados.

Ela disse também que pediu ao presidente da Câmara para conversar com o relator do licenciamento ambiental para levantar a urgência do tema.

Segundo a ministra, isso é possível ao depender do texto que tiver preferência.

