Embraer assina acordo com a norte-americana SNC para venda de uma aeronave A-29 Super Tucano

A Embraer informou nesta terça-feira, 23, que assinou um acordo com a americana Sierra Nevada Corporation (SNC) para a venda de uma aeronave A-29 Super Tucano. Segundo a empresa brasileira, a operação antecipa uma encomenda que será feita por meio do programa do governo dos Estados Unidos de Foreign Military Sales (FMS).

"O investimento inicial da SNC nesta aeronave permite que o parceiro estrangeiro das empresas inicie imediatamente o treinamento de pilotos após a esperada adjudicação do contrato", relata a Embraer.