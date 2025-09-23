Distribuidoras de energia só vão renovar se cumprirem todos os critérios fixados, diz Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou nesta terça-feira, 23, que as distribuidoras de energia só vão renovar o contrato se houver cumprimento de todos os créditos fixados sobre a qualidade do serviço e saúde financeira das empresas. Ele avaliou ainda que as distribuidoras ainda não estão preparadas para eventos climáticos extremos e devem buscar esse preparo. Silveira pontuou novamente que a renovação dos contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica deve gerar investimentos ao País de mais de R$ 120 bilhões, considerando o intervalo até 2027.

De 19 concessões previstas para prorrogação no atual ciclo, duas já foram oficializadas. Após receberem o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é o MME quem tem a palavra final sobre a renovação contratual. "Estamos viabilizando o maior ciclo de investimentos na história da distribuição de energia elétrica do Brasil", declarou o ministro. São 17 Diretrizes exigidas para a renovação. Veja quais: 1. A satisfação do consumidor passa a ser indicador de avaliação da distribuidora.

2. Obrigatoriedade de melhorar o nível de qualidade entregue à população. 3. Obrigatoriedade de entregar o mesmo nível de qualidade para todos os bairros da concessão. 4. Obrigatoriedade de metas para recomposição do serviço após a ocorrência de situações climáticas extremas.

5. Planos de investimento em base anual, aprovados por cada ciclo tarifário, e fiscalizados pela Aneel. 6. Comprovação anual da saúde financeira da empresa para fins de avaliar a capacidade de investimento e operação da rede. 7. Investir no fortalecimento das redes em áreas rurais e destinadas à agricultura familiar.

8. Limitação do pagamento de dividendos aos acionistas em razão de descumprimento de obrigações de qualidade do serviço e do atendimento. 9. Critérios objetivos de descumprimento poderão levar à extinção do contrato de concessão. 10. Melhoria dos canais de atendimento à população e criação de canal específico para os administradores públicos municipais e estaduais.