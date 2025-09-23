Discurso de Lula na ONU sem supresas e alta do petróleo animam Ibovespa, apesar de NY

Após abrir a terça-feira, 23, no zero a zero aos 145.111,67 pontos, o Ibovespa ganhou tração e busca renovar máxima intradia. Às 11h24, subia 0,79%, aos 146.251,65 pontos, ante alta de 0,84%, na máxima a 146.333,06 pontos. Ou seja, faltando apenas 65 pontos para bater nova máxima durante a sessão em relação à ultima vez que isso aconteceu, no último dia 19 (146.398,76 pontos). "O nível dos 147 mil pode ser o próximo alvo do Ibovespa, é um dia mais ameno. O mercado está esperando mais o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, à tarde, para ver qual será o ritmo de cortes de juros nos EUA", diz Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Havia, no mercado financeiro, incerteza quanto ao discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da Assembleia geral da ONU nesta manhã, em Nova York, após punições do governo dos EUA. Após estender a Lei Magnitsky a Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, os Estados Unidos revogaram ontem o visto de Jorge Messias, advogado-geral da União e de outras cinco autoridades. Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, Lula iniciou seu discurso com um recado duro contra os Estados Unidos e contra Bolsonaro, apesar de não mencionar nominalmente o ex-presidente brasileiro, os norte-americanos ou mesmo o presidente Donald Trump. Também disse que a autoridade da Organização das Nações Unidas (ONU) "está em xeque". Lula criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, por causa do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que "não há pacificação com impunidade". Sem surpresas, a fala de Lula foi vista, por ora, como comedida. "Não preocupa é a melhor expressão", define o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

"A decisão de ontem dos Estados Unidos contra a esposa de Alexandre de Moraes e autoridades deixou uma pulga atrás da orelha", admite Laatus, no sentido da possibilidade de novas retaliações do governo americano contra o Brasil, em meio ao tarifaço. Diante de incertezas após as novas punições dos EUA, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indeferiu a indução feita pelo PL para que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ocupasse a liderança da minoria na Casa. A decisão foi publicada nesta terça-feira em edição extra do Diário da Câmara. A decisão frustra a manobra do PL que pretendia, com isso, impedir uma provável perda do mandato de Eduardo por faltas, uma vez que ele passou a morar nos Estados Unidos. Isso, segundo analista, pode ter feito com que o tom do governo tenha sido mais ameno na ONU hoje. Ao mesmo tempo, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) veio em linha com o comunicado, o que não atrapalha a dinâmica do Ibovespa nesta manhã, segundo analistas. A ideia é de que o juro básico ficará no nível atual por um período longo.

Ao explicar a decisão da semana passando, quando a Selic foi mantida em 15% ao ano, o Copom, na ata, afirmou que, após uma firme elevação dos juros, optou por interromper o ciclo e avaliar os impactos acumulados na ata da sua última reunião. O colegiado reconheceu que as medianas do relatório Focus para a inflação têm apresentado um "incipiente movimento de queda." Mas essa baixa está concentrada em horizontes mais curtos, e a reancoragem vai exigir uma condução dos juros nesse sentido, afirmou. O Copom ainda disse que "seguirá vigilante e não hesitará em retomar alta do juro se apropriado." Para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Etore Sanchez, o colegiado "reafirmou-se o firme compromisso com o mandato do Banco Central de levar a inflação à meta". Com isso, a Ativa mantém sua perspectiva de que a Selic permanecerá em 15,00% até meados de 2026.