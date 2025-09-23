Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara votará projeto de lei da isenção do IR em 1º de outubro, afirma Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira, 23, em seu perfil no X, que a Casa vai votar, na quarta-feira da semana que vem, 1º de outubro, o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. A proposta é relatada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que apresentou seu relatório ao colégio de líderes no período da tarde desta terça.

"Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil", destacou Motta.

