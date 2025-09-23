Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caixin: China lançará nova ferramenta de financiamento para estimular investimentos

Caixin: China lançará nova ferramenta de financiamento para estimular investimentos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A China deve lançar até o fim do mês um novo instrumento de financiamento para projetos de investimento, segundo fontes ouvidas pela Caixin.

A nova ferramenta deve canalizar um total de US$ 70,3 bilhões por meio de três instituições financeiras estatais: o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Desenvolvimento Agrícola da China e o Banco de Exportação e Importação da China.

Os fundos, segundo a Caixin, serão direcionados para projetos em áreas como economia digital, inteligência artificial, infraestrutura de consumo e desenvolvimento agrícola e rural. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar