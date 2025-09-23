Bolsas de NY fecham em queda após alerta de Powell sobre economia e mercado acionário

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,19%, aos 46.292,78 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,55%, aos 6.656,92 pontos, enquanto o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,95%, aos 22.573,47 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 23, com os investidores ajustando carteiras após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, voltar a citar riscos de enfraquecimento do mercado de trabalho e de alta da inflação nos EUA e avaliar que o mercado acionário americano está "altamente valorizado", sendo este um dados considerados em decisões monetárias. Nas últimas semanas, os principais índices acionários dos EUA renovaram recorde histórico.

Durante evento, Powell afirmou que o Fed seguirá guiado por dados econômicos para definir sua postura monetária, sem admitir interferência política, ressaltando que o BC está "bem posicionado" para enfrentar os desdobramentos. Outros dirigentes do Fed, como Michelle Bowman, Raphael Bostic e Austan Goolsbee também se pronunciaram nesta terça-feira.

Em meio ao anúncio de um investimento de até US$ 100 bilhões na OpenAI para ampliar a capacidade de data centers de inteligência artificial (IA), a Nvidia recuou 2,82%, devolvendo parte dos ganhos da véspera. A rival Broadcoam, por sua vez, subiu 0,04%.

A Kenvue, fabricante do Tylenol, subiu 1,56% depois de ter atingido mínima histórica. Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, ligou o autismo em crianças ao uso do medicamento durante a gravidez. Para o Citi, isso se deve à "falta de novas evidências científicas" para sustentar as alegações.

Enquanto isso, a Boeing avançou 2,01% após Trump anunciar um pedido de mais de US$ 8 bilhões da Uzbekistan Airways e em meio a sinais de uma "enorme encomenda" em negociação com a China. Já a Micron Technology subiu 1,09% antes da divulgação do balanço do quarto trimestre fiscal.