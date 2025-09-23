Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem após recordes em NY, de olho em notícias corporativas e PMIs

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/09/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, após Wall Street avançar a níveis recordes pelo terceiro pregão seguido ontem, enquanto investidores digerem notícias corporativas e dados de atividade econômica (PMIs) da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,49%, a 556,09 pontos.

Em Londres, a Kingfisher disparava quase 18%, após a varejista britânica de reforma residencial elevar projeções para seu ano fiscal. Em Copenhague, a Orsted saltava 6,4%, após decisão judicial permitir que a fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas retome um projeto nos EUA que havia sido suspendido pelo governo Trump no mês passado. Em Amsterdã, a Heineken subia 1,4%, depois de a segunda maior cervejaria do mundo anunciar a compra de ativos na América Central, em um negócio avaliado em US$ 3,2 bilhões.

No âmbito macroeconômico, o PMI composto da zona do euro aumentou para 51,2 em setembro, atingindo o maior nível em 16 meses, graças ao bom desempenho do setor de serviços, que se sobrepôs à fraqueza da indústria, segundo levantamento preliminar. No Reino Unido, por outro lado, o mesmo índice caiu mais do que o esperado neste mês, a 51.

O apetite por risco na Europa também vem um dia após bolsas de Nova York subirem a níveis recordes pelo terceiro pregão consecutivo, ainda embaladas pelo corte dos juros básicos nos EUA da semana passada e em meio ao avanço de empresas de tecnologia.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,24%, a de Paris avançava 0,90% e a de Frankfurt ganhava 0,56%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,32%, 0,40% e 1,11%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

