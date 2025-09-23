Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina e expressa confiança em agenda de Milei

O pacote segue semanas de intensa volatilidade nos mercados argentinos, após a derrota do partido de Milei nas eleições legislativas da província de Buenos Aires.

O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira, 23, que mobilizará US$ 4 bilhões em apoio à Argentina nos próximos meses, em um novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas do presidente argentino, Javier Milei.

O resultado impulsionou o dólar para além do teto do regime de banda cambial móvel atualmente em vigor, mas o movimento se reverteu na segunda-feira, 22, após o Tesouro americano sinalizar apoio a um plano de estabilização da Argentina.

Segundo o Banco Mundial, o novo financiamento é um avanço de um pacote de US$ 12 bilhões anunciados em abril.

Em comunicado, a instituição destaca "forte confiança" nos esforços do governo Milei para modernizar a economia, atrair investimentos externos e gerar empregos. Os recursos serão compostos por uma combinação de dinheiro público e privado.

"O pacote terá como alvo os principais motores da competitividade: desbloquear a mineração e minerais essenciais; impulsionar o turismo como fonte de empregos e desenvolvimento local; expandir o acesso à energia; e fortalecer as cadeias de suprimentos e o financiamento das PMEs", destacou.