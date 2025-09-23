Ata: no cenário externo, sobressai debate sobre PIB americano e início de cortes por Fed

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que o cenário externo se mantém incerto e demanda cautela, com os movimentos de curto prazo da política norte-americana exercendo maior impacto na formação dos preços de mercado do que o esperado. Por outro lado, temas estruturalmente desafiadores, como a situação fiscal de países desenvolvidos, têm tido um impacto menor do que o previsto. A avaliação consta na ata da reunião de setembro do comitê, publicada há pouco.

Nesse cenário, disse, se sobressai o debate sobre o início do ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) e o ritmo de crescimento dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que persistem dúvidas sobre os impactos das tarifas sobre a inflação norte-americana.