Ata: incertezas sobre estabilização da dívida pública podem elevar juro neutro

O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, "com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade". A avaliação consta na ata de sua última reunião, publicada há pouco.

O colegiado detalhou que a política fiscal tem impacto de curto prazo, principalmente por meio de estímulo à demanda agregada, mas também uma dimensão mais estrutural, com potencial para afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio da termo da curva de juros.