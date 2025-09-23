Após firme elevação de juros, Copom optou por interromper o ciclo e avaliar impactos, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que, após uma firme elevação dos juros, optou por interromper o ciclo e avaliar os impactos acumulados na ata da sua última reunião, publicada há pouco.

Na sequência, disse que, "na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".