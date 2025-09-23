Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel retira maior lote do leilão de sistemas isolados após pedido do MME

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira, 23, a retirada do lote mais expressivo do leilão de sistemas isolados, que será realizado na próxima sexta-feira, 26. A decisão foi tomada após pedido do Ministério de Minas e Energia (MME). Segundo a pasta, a solicitação de retirada ocorreu após identificada "imprevisibilidade" quanto ao cálculo da tarifa de transporte e a "incerteza" quanto à evolução dos preços de transporte do gás natural.

Além disso, a pasta de Minas e Energia também apontou que uma consulta pública na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) avalia o estabelecimento de critérios para cálculos das tarifas de transportes. Ou seja, essa consulta pode contribuir para maior previsibilidade na visão do Ministério.

Foi retirado o Lote 2 (Amazonas), com previsão de 48,253 MW ou 29 soluções de suprimento. As garantias de propostas aportadas pelas empresas inscritas no leilão para participar do Lote 2 serão devolvidas. O diretor Fernando Mosna classificou como "surpreendente" a decisão.

"Soa um pouco complicado nós simplesmente retirarmos os lotes sem qualquer condição, especialmente porque se fosse um processo em que tivéssemos discricionariedade ou juízo de valor, a conclusão deste colegiado seria de não retirar", disse Mosna em relação ao papel da Aneel.

