Projeção em relatório de despesas com Previdência passa de R$ 1,032 tri para R$ 1,029 tri

O terceiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025, relativo ao 4º bimestre do ano, divulgado nesta segunda-feira, 22, pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano.

A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2025 caiu R$ 3,2 bilhões, de R$ 1,032 trilhão, no relatório anterior, para R$ 1,029 trilhão neste documento.

A projeção para os pagamentos de pessoal e encargos sociais caiu R$ 700 milhões, passando de R$ 409,7 bilhões para R$ 409,0 bilhões.

Os valores estimados para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais caíram R$ 5,6 bilhões, de R$ 48,5 bilhões para R$ 42,8 bilhões.

Pelo lado da arrecadação, a estimativa para as receitas com dividendos de estatais teve alta de R$ 6,9 bilhões, passando de R$ 41,9 bilhões para R$ 48,8 bilhões. Já as receitas previstas com concessões permaneceram em R$ 7,7 bilhões.