Pfizer compra Metsera em acordo de US$ 4,9 bi e reforça aposta em medicamentos para obesidade

-A Pfizer anunciou nesta segunda-feira, 22, um acordo definitivo para adquirir a americana Metsera, especializada em medicamentos de última geração para obesidade e doenças cardiometabólicas. Segundo comunicado da companhia, a transação foi avaliada em US$ 47,50 por ação da Metsera no fechamento, para um valor empresarial inicial de US$ 4,9 bilhões, com possibilidade de pagamentos adicionais de até US$ 22,50 por ação vinculados a marcos clínicos e regulatórios.

A farmacêutica informou que a incorporação adicionará quatro programas em estágio clínico de incretina e amilina ao seu pipeline, incluindo potenciais remédios orais e injetáveis.