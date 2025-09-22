Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em baixa pela 4ª sessão seguida com temores de diminuição na demanda

Petróleo fecha em baixa pela 4ª sessão seguida com temores de diminuição na demanda

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 22, após começarem o dia em alta. Esta é a quarta sessão seguida de queda. No radar, os investidores avaliam a possibilidade de um desequilíbrio das condições do mercado com receio sobre queda da demanda em um contexto de aumento da produção por países relevantes, o que atenua receios sobre os conflitos globais.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), registrou baixa de 0,19% (US$ 0,12), a US$ 62,28 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), cedeu 0,10% (US$ 0,07), a US$ 65,97 o barril.

De acordo com analistas da Caixa Bank Research, a queda na demanda do petróleo faz com que o preço da commodity recue. O analista da BOK Financial, Dennis Kissler, também vê as preocupações aumentarem: "investidores estão voltando a focar na possibilidade de um possível excesso de oferta no mercado global, que está por vir."

O aumento na oferta também preocupa investidores, que veem o aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) sem que ocorra uma diminuição efetiva por parte de outros países, como a Rússia, apesar de novos ataques ucranianos às instalações petrolíferas russas. "Embora aspectos geopolíticos permaneçam elevados, não parece haver grandes interrupções diminuindo o fornecimento do petróleo bruto", continua Kissler.

No radar do mercado está a reunião do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York e que discute as invasões no espaço aéreo da Estônia pela Rússia. Na sexta-feira, o Conselho aprovou a imposição de novas sanções ao Irã pelo descumprimento de acordos sobre o programa nuclear do país. Uma possível trégua no conflito entre Palestina e Israel também chama atenção dos investidores.

De acordo com a Fox News, o Hamas prometeu liberar metade dos reféns ainda detidos em Gaza caso o presidente norte-americano, Donald Trump, garanta um cessar-fogo de 60 dias.

*Com informações de Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar