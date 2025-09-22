Motta afirma que, se os juros estivéssem mais baixos, o Brasil 'estaria voando'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o Brasil "estaria voando", se os juros fossem mais baixos e que o dólar estaria mais baixo se houvesse uma preocupação maior do governo com o corte de gastos. "Se estivéssemos com os juros mais baixos, o Brasil estaria voando, porque temos um cenário que é favorável para nós ... Se tivéssemos, na condução da política econômica, uma preocupação com gasto, não tenho dúvida que o dólar estaria bem mais baixo, teríamos condição de crescer até mais do que vamos crescer", declarou Motta, durante a conferência Macro Day, realizada pelo banco BTG Pactual, nesta segunda-feira, 22, em São Paulo.

Motta disse que o Congresso está disposto a debater os gastos públicos e que é necessário ver a condição política sobre o tamanho dos cortes. Disse, porém, que o governo não é conhecido por querer cortar despesas. "O corte de gastos não é o forte da política do governo. Isso está muito claro. O governo sempre procurou recompor a arrecadação aumentando a sua faixa de arrecadação, subindo alguns tributos", falou. Motta afirmou também que o Brasil terá de discutir as despesas obrigatórias, sob o risco de afetar o próximo presidente. "Caminhamos, se algo não for feito, para quem vier a ser o próximo presidente da República, inclusive podendo ser com a possibilidade de reeleição de Lula, quase uma exigência que ele possa fazer uma rediscussão das despesas obrigatórias, porque elas têm crescido exponencialmente e tem imprensado muito o que é discricionário. Daqui a pouco, o presidente da República não pode instituir nenhuma política pública nova, porque não tem orçamento", falou. Emendas