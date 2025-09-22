Ibovespa tem leve realização de lucros após série de recordes na semana passada

No fechamento, o índice da B3 mostrava baixa de 0,52%, aos 145.109,25 pontos, entre mínima de 144.117,01 e máxima de 145.863,86 pontos na sessão, correspondente ao nível de abertura. O giro financeiro foi a R$ 20,6 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa avança 2,61% e, no ano, tem alta de 20,64%.

O Ibovespa iniciou a semana em leve correção após uma série de renovações de máximas históricas no intervalo anterior, que o colocou aos 146 mil pontos no intradia. Nesta segunda-feira, 22, o índice conseguiu reter os 145 mil pontos no fechamento, contendo perdas que chegaram a superar 1% mais cedo na sessão, quando veio a notícia de que os Estados Unidos decidiram enquadrar também Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Lei Magnitsky. No fim da tarde, o governo americano também confirmou a imposição de novas restrições de vistos a autoridades brasileiras, sem especificar nomes.

Para além do noticiário político, a segunda-feira reservou poucas novidades, na agenda econômica. Destaque apenas para o Boletim Focus, que trouxe arrefecimento na estimativa do IPCA suavizado para 12 meses à frente, a 4,36% (de 4,43%) - aquém do teto da meta, de 4,50%. Por sua vez, a projeção para 2025 seguiu em 4,83% e a de 2027 - foco da política monetária, na medida em que o primeiro trimestre de 2027 é o horizonte relevante -, manteve-se em 3,90%, assim como a expectativa para a Selic ao final de 2025, ainda a 15% ao ano, no mesmo nível em que está, hoje.

Na terça, a agenda de dados econômicos ganha tração, a começar pela ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) realizada na terça e quarta-feira passada. A agenda da semana reserva também outros pontos altos, como o IPCA-15 de setembro e o Relatório de Política Monetária (RPM), no Brasil. Lá fora, atenção para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e o índice PCE, métrica de inflação ao consumidor preferida do Federal Reserve.

Nesta terça-feira, logo cedo, as atenções estarão voltadas à ata do Copom, observa Camilo Cavalcanti, gestor de portfólio da Oby Capital. "O comunicado divulgado após a reunião apresentou poucas alterações em relação ao anterior, enfatizando o elevado grau de incerteza do cenário e a cautela que deve ser adotada na definição de política monetária nesta situação", diz. "Diante das poucas informações adicionadas no comunicado, e com projeções mais altas do que o esperado pelo mercado, foi lido pelos participantes em tom mais duro que o antecipado, ao menos até a divulgação da ata desta terça-feira", acrescenta.

Na B3, a moderação das perdas do Ibovespa ao longo da tarde foi assegurada pelo desempenho do carros-chefes das commodities, Vale (ON +0,14%) e, em especial, Petrobras (ON +1,07%, PN +1,00%). Os bancos mitigaram as perdas vistas mais cedo, quando voltaram a ficar no foco dos investidores ante novas movimentações do governo americano para sancionar o Brasil e autoridades do País, ainda na esteira da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. As perdas entre as maiores instituições ficaram entre 0,51% (Banco do Brasil ON) e 1,44% (Itaú PN) no fechamento. Bradesco, por sua vez, conseguiu se descolar e encerrou em alta de 0,26% na ON e de 0,17% na PN.