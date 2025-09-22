Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,52%

Pontos: 145.109,25

Máxima estável: 145.864 pontos

Mínima de -1,2% : 144.117 pontos

Volume: R$ 20,64 bilhões

Variação em 2025: 20,64%

Variação no mês: 2,61%

Dow Jones: +0,14%

Pontos: 46.381,54

Nasdaq: +0,7%

Pontos: 22.788,98

Ibovespa Futuro: -0,38%

Pontos: 146.235

Máxima (pontos): 146.755

Mínima (pontos): 145.245

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,48

Variação: -1,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,33

Variação: +0,87%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,73

Variação: +0,11%

Ambev ON

Preço: R$ 12,40

Variação: -1,2%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,02

Variação: +1,01%

Vale ON

Preço: R$ 58,03

Variação: +0,19%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

Variação: -5,38%

Itausa PN

Preço: R$ 11,30

Variação: -1,05%

Global 40

Cotação: 730,466 centavos de dólar

Variação: -0,21%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3376

Venda: R$ 5,3381

Variação: +0,32%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,48

Venda: R$ 5,58

Variação: +0,65%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3451

Venda: R$ 5,3457

Variação: +0,34%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4300

Venda: R$ 5,5260

Variação: +0,09%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3450

Variação: -0,04%

- Euro

Compra: US$ 1,1799 (às 18h30)

Venda: US$ 1,1802 (às 18h30)

Variação: +0,49%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2980

Venda: R$ 6,2990

Variação: +0,77%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3900

Venda: R$ 6,4920

Variação: -0,18%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.775,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,87%

