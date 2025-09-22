Cobrança de aluguel a quem mora com pais é falsa, alerta Receita

A notícia falsa buscava associar a suposta nova medida com uma instrução normativa da Receita Federal que criou o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB). / Crédito: Pedro França/Agência Senado

A Receita Federal negou nesse domingo, 21, informações falsas que circulam nas redes sociais sobre uma suposta notificação a adultos que vivem com os pais. O boato dizia que o órgão passaria a cobrar impostos relativos a aluguel a partir de 2026, mas não existe qualquer norma nesse sentido.

Segundo o órgão, não há qualquer relação entre o cadastro e cobranças dessa natureza. Receita Federal nega boatos e pede atenção da população Em nota, a Receita reforçou que a informação não tem fundamento e alertou a população para não acreditar em publicações sem comprovação oficial.

O órgão ainda apontou que as mensagens estariam sendo divulgadas por perfis de políticos de oposição.

Veja a nota na íntegra: "Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026.