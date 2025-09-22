Cobrança de aluguel a quem mora com pais é falsa, alerta Receita

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cobrança de aluguel a filhos que moram com pais é falsa, alerta Receita

Órgão esclareceu não haver nenhuma previsão de notificação ou cobrança e classificou como mentira rumores que circulam nas redes sociais
A Receita Federal negou nesse domingo, 21, informações falsas que circulam nas redes sociais sobre uma suposta notificação a adultos que vivem com os pais.

O boato dizia que o órgão passaria a cobrar impostos relativos a aluguel a partir de 2026, mas não existe qualquer norma nesse sentido.

Fake news relacionava medida inexistente a cadastro de imóveis

A desinformação tentou vincular a suposta cobrança de aluguel a uma instrução normativa publicada pela Receita Federal em agosto.

Essa norma instituiu o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que apenas organiza e compartilha informações sobre imóveis entre cartórios.

Apesar disso, a notícia falsa se espalhou nas redes sociais de forma confusa, afirmando que a mudança serviria para monitorar adultos que vivem na casa dos pais.

Segundo o órgão, não há qualquer relação entre o cadastro e cobranças dessa natureza.

Receita Federal nega boatos e pede atenção da população

Em nota, a Receita reforçou que a informação não tem fundamento e alertou a população para não acreditar em publicações sem comprovação oficial.

O órgão ainda apontou que as mensagens estariam sendo divulgadas por perfis de políticos de oposição.

Veja a nota na íntegra: 

"Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026.

A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido.

Isso não existe, nem faz o menor sentido.

Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação."

