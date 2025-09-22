CNU 2025: veja como consultar os locais de prova

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) publicou documento constando local, data e hora da realização da prova. Confira;

Os cartões de confirmação de inscrição para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) foram liberados as 18h desta segunda-feira, 22 de setembro. Nesse documento constam informações essenciais como número de inscrição, data, hora e local da prova a ser realizada.

Além disso, quem tiver direito a atendimento especializado ou usar nome social também encontrará essas especificações no cartão, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).