CNU 2025: veja como consultar os locais de prova

Veja como consultar os locais de prova do CNU 2025A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) publicou documento constando local, data e hora da realização da prova. Confira;
Os cartões de confirmação de inscrição para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) foram liberados as 18h desta segunda-feira, 22 de setembro. Nesse documento constam informações essenciais como número de inscrição, data, hora e local da prova a ser realizada.
Além disso, quem tiver direito a atendimento especializado ou usar nome social também encontrará essas especificações no cartão, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
CNU 2025: como consultar o seu cartão de confirmação
- Para acessar o cartão de confirmação, o candidato deve entrar na Página de Acompanhamento do CNU, que está hospedada no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
- É necessário fazer login usando o CPF e a senha da conta Gov.br.
- É recomendado que o documento seja impresso e levado no dia da prova para facilitar a localização do local do teste.
CNU 2025: datas e horários das provas
- A primeira fase, uma prova objetiva, será aplicada em 5 de outubro, em 228 cidades espalhadas pelo Brasil.
- Em 7 de dezembro ocorrerá a prova discursiva, somente para os candidatos que forem habilitados na fase objetiva (primeira fase) do concurso.
- Os cargos de nível superior terão prova objetiva das 13h às 18h; para nível intermediário, das 13h às 16h30.
- Todos os candidatos devem observar que os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início da prova.
CNU 2025: número de inscritos, vagas e cotas
- O CNU 2025 registrou 761.528 inscrições confirmadas, vindas de 4.951 municípios de todos os estados brasileiros.
- São oferecidas 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais.
- Das vagas, 25% são reservadas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas.
- O edital determina que, na fase de provas discursivas, pelo menos 50% das vagas sejam preenchidas por mulheres, desde que haja candidatas com pontuação mínima exigida.
CNU 2025: o que fazer até o dia da prova
- Verifique todos os dados do cartão de confirmação: endereço, horário, local de prova e tipo de atendimento especial, se aplicável.
- Planeje seu deslocamento com antecedência para evitar atrasos: confira meios de transporte público, trânsito, clima etc.
- Separe os documentos exigidos: identidade oficial, o cartão impresso, caneta apropriada, etc.
Observe o horário de fechamento dos portões para não correr o risco de ser impedido de entrar