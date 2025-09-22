Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações do setor automotivo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, pressionadas por ações de montadoras, enquanto investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), assim como do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,30%, a 552,45 pontos. Apenas o subíndice do setor automotivo e de autopeças sofria queda de 7,69%, após a alemã Porsche (-8,22%) reduzir sua projeção de lucratividade para este ano.

Entre outras montadoras, a Volkswagen, controladora da marcha Porsche, tombava 7,71% em Frankfurt, enquanto a Stellantis recuava 3,10% em Milão e a Renault perdia 1,2% em Paris.

Vários dirigentes do Fed discursam ou participam de eventos hoje, após o corte de juros de 25 pontos-base do BC americano na semana passada, o primeiro este ano. Também estão previstos comentários do presidente do BoE, Andrew Bailey, e de autoridades do BCE. Ao contrário do Fed, o BoE manteve seu juro básico na última semana.

A agenda desta segunda também traz leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a setembro.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris recuava 0,48% e a de Frankfurt cedia 0,83%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,34% e 1,33%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,28%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

