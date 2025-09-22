Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações do setor automotivo

São Paulo, 22/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, pressionadas por ações de montadoras, enquanto investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), assim como do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,30%, a 552,45 pontos. Apenas o subíndice do setor automotivo e de autopeças sofria queda de 7,69%, após a alemã Porsche (-8,22%) reduzir sua projeção de lucratividade para este ano.

Entre outras montadoras, a Volkswagen, controladora da marcha Porsche, tombava 7,71% em Frankfurt, enquanto a Stellantis recuava 3,10% em Milão e a Renault perdia 1,2% em Paris.

Vários dirigentes do Fed discursam ou participam de eventos hoje, após o corte de juros de 25 pontos-base do BC americano na semana passada, o primeiro este ano. Também estão previstos comentários do presidente do BoE, Andrew Bailey, e de autoridades do BCE. Ao contrário do Fed, o BoE manteve seu juro básico na última semana.

A agenda desta segunda também traz leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a setembro.