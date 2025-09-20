Safra lança Safra Dólar, stablecoin de dólar própria

O Safra emitiu uma moeda digital própria pareada ao dólar. O Safra Dólar é uma stablecoin, ativo registrado na tecnologia blockchain - a mesma em que estão os criptorativos como o bitcoin - e tem lastro em moeda fiduciária na proporção de um para um. O banco informa que o acesso ao ativo como forma de investimento está disponível para clientes pessoas física e jurídica, com aporte mínimo de R$ 1 mil e liquidez em D+1.

O produto permite dolarização de patrimônio sem a necessidade de abrir conta no exterior, de acordo com o Safra. Conforme a regra tributária para criptoativos, ganhos de capital de até R$ 35 mil por mês são isentos de Imposto de Renda.