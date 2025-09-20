Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do BC europeu diz que incerteza persiste, apesar de acordo comercial entre UE e EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse à emissora dinamarquesa DRTV que a incerteza em relação às perspectivas econômicas persistem, apesar de a União Europeia ter fechado um acordo comercial com os Estados Unidos. A entrevista foi ao ar neste sábado, 20.

"O nível de incerteza foi reduzido em cerca de 50% e isso é uma melhoria significativa em relação a onde estávamos. Mas ainda temos incertezas e todos temos de lidar com isso", afirmou Lagarde.

Lagarde repetiu o discurso da semana passada e disse que o BCE alcançou seu objetivo de controlar os preços. "As taxas de juros devem ter como alvo um nível de inflação, que nós almejamos, e que agora alcançamos", afirmou.

