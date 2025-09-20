Neurotech: busca por crédito no Brasil cai 2,3% em agosto ante julho e cede 2,5% em um ano

O desempenho do INDC em agosto foi influenciado em boa medida pelo varejo, que tem maior participação na composição do índice, que abarca ainda solicitações de financiamentos em instituições financeiras, entre outros segmentos.

A procura por financiamento no Brasil registrou queda em agosto após crescimento em julho. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) recuou 2,3% no oitavo mês deste ano em relação a julho de 2025, quando teve alta de 8,5%. Na comparação com agosto de 2024, o indicador encolheu 2,5%, vindo de expansão de 0,21% na mesma métrica.

A busca por crédito no varejo diminuiu 31% em agosto no confronto com igual período do ano passado, mas cresceu 1% ante julho de 2025.

Apesar do cenário de retração, a procura por financiamento em bancos e instituições avançou 60% em um ano e 1% em relação ao sétimo mês deste ano.

Considerando o tamanho das companhias analisadas, o destaque foram as pequenas, com faturamento até R$ 360 mil, cuja demanda por financiamento cresceu 13% em agosto em relação a julho. Como as microempresas atuam com margens mais apertadas e menor acesso a capital de giro, acabam ficando mais vulneráveis às oscilações da economia, no momento de política monetária restritiva, com Selic em 15% ao ano.

"Consequentemente, entre elas há maior necessidade de recorrer ao crédito como ferramenta de sobrevivência e manutenção de suas atividades", diz Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech, responsável pelo indicador.