UPS abandona planos de comprar Estafeta

A United Parcel Service (UPS) encerrou planos de comprar a Estafeta, abandonando esforços de mais de um ano para adquirir a empresa mexicana de remessa de encomendas.

A UPS desistiu do negócio porque nem todas as condições de fechamento puderam ser satisfeitas, de acordo com documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) na quinta-feira (18).