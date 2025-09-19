Secom: Lula e Sánchez reforçaram importância de acordo Mercosul-UE diante de guerra tarifária

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 19. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois reforçaram a importância da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia diante do contexto de "guerra tarifária e ataques ao sistema multilateral de comércio".

"Os dois líderes compartilharam expectativa de assinatura do Acordo MERCOSUL-União Europeia por ocasião da Cúpula do MERCOSUL em Brasília, em dezembro próximo. Reafirmaram a importância estratégica do Acordo birregional no atual contexto de guerra tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio", diz a nota da Secom.