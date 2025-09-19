Reino Unido: empréstims do setor público crescem acima do esperado e desafiam Reeves

O setor público tomou 18 bilhões de libras esterlinas emprestados em agosto, ante 14,4 bilhões de libras em igual mês de 2024 e acima dos 12,5 bilhões de libras previstos pelo Escritório de Responsabilidade Orçamentária. O montante também é maior que a previsão de consenso de 13,5 bilhões de libras dos economistas em uma pesquisa do WSJ .

Os empréstimos do setor público do Reino Unido aumentarem significativamente em agosto para a máxima em 5 anos. Custo maior com juros dos títulos britânicos e despesas ampliadas por salários do funcionalismo afetaram o resultado, segundo analistas.

O dado exerce pressão extra sobre a ministra das Finanças, Rachel Reeves, antes do orçamento do governo previsto para novembro, diz Joe Nellis, conselheiro econômico da MHA. "A ministra tem algumas decisões muito difíceis, mas muito importantes, a tomar no orçamento, se a estabilidade fiscal tiver de ser assegurada", escreveu em uma nota. O desvio foi impulsionado pelos altos custos dos juros da dívida em gilts indexados à inflação, depois que os gilts de 30 anos atingiram seu nível mais alto em quase 30 anos em agosto, afirmou. O aumento dos gastos com bem-estar social e os maiores acordos salariais do setor público também contribuíram.

As taxas dos gilts subiam 3,4 pontos-base a 4,715% perto das 8h47 (de Brasília). O juro de 30 anos avançava 5,1 pontos-base, a 5,554%. A libra também opera pressionada ante moedas como o dólar. Perto das 9h00, a libra cedia a US$ 1,3481, renovando a mínima intradiária há pouco, ante US$ 1,3495 perto das 4h47 desta manhã e US$ 1,3552 na quinta-feira perto das 16h50.

* Com informações da Dow Jones Newswires