Nvidia e Wayve negociam investimento de US$ 500 milhões em startup de carros autônomos

A Nvidia está em negociações com a Wayve Technologies para um possível investimento de US$ 500 milhões na startup de carros autônomos, em um movimento que pode ampliar ainda mais a colaboração das empresas no setor. As companhias assinaram uma carta de intenções para avaliar o financiamento que, se concretizado, faria parte da próxima rodada de captação da Wayve, reforçando uma parceria iniciada em 2018. A Wayve, sediada em Londres, apostou na tecnologia da Nvidia para alimentar seus modelos de inteligência artificial (IA). Sua infraestrutura de treinamento de IA e de aprendizado de frota é baseada no Microsoft Azure, que utiliza hardware da Nvidia.

A startup desenvolve um software conhecido como Embodied AI, que permite aos carros interagir, compreender e aprender com o comportamento humano em ambientes reais, dando aos veículos um "cérebro robótico" capaz de se adaptar a situações inesperadas. A empresa afirmou que sua próxima plataforma será construída sobre o Drive AGX Thor da Nvidia, um kit para design, testes e implementação de veículos autônomos usado por empresas como a chinesa BYD, a Xiaomi e a sueca Volvo Car, segundo a própria Nvidia. A Nvidia já havia investido na Wayve, que no ano passado levantou US$ 1,05 bilhão de investidores como o SoftBank Group do Japão, a Microsoft e a própria Nvidia. Em junho, a Uber Technologies e a Wayve anunciaram um acordo para iniciar testes de veículos totalmente autônomos em vias públicas de Londres, assim que todas as licenças e autorizações das autoridades locais estiverem aprovadas.