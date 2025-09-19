Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que não irá aos EUA e que fica no Brasil por possível votação da isenção do IR

Autor Agência Estado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira, 19, que não vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem aos Estados Unidos por conta da possibilidade de votação na semana que vem do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda a salários de até R$ 5 mil.

"Eu vou permanecer no Brasil em virtude dessa possibilidade. Nós entendemos que possivelmente os líderes se reúnam na Câmara para julgar a conveniência e oportunidade de levar à plenária semana que vem. Então, estou ficando um pouco em função disso", respondeu o ministro, ao fim da entrevista sobre a operação Cadeia de Carbono, que investiga fraudes na importação de combustíveis.

