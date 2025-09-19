Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fed cortou os juros nesta semana para apoiar mercado de trabalho, diz dirigente

Fed cortou os juros nesta semana para apoiar mercado de trabalho, diz dirigente

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o BC dos Estados Unidos cortou os juros em 25 pontos-base em setembro para apoiar mercado de trabalho, o qual se "enfraqueceu bastante" ao longo do último ano. Daly não tem direito ao voto nas reuniões do Fed deste ano.

Em fórum institucional sobre inteligência artificial (IA), a dirigente comentou que parte da desaceleração na criação de empregos tem relação com perspectivas econômicas nos EUA.

"É difícil saber até que ponto a desaceleração do emprego se deve à IA", acrescentou a dirigente do BC norte-americano.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar