Fed cortou os juros nesta semana para apoiar mercado de trabalho, diz dirigente

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o BC dos Estados Unidos cortou os juros em 25 pontos-base em setembro para apoiar mercado de trabalho, o qual se "enfraqueceu bastante" ao longo do último ano. Daly não tem direito ao voto nas reuniões do Fed deste ano.

Em fórum institucional sobre inteligência artificial (IA), a dirigente comentou que parte da desaceleração na criação de empregos tem relação com perspectivas econômicas nos EUA.