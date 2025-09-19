Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,25%
Pontos: 145.865,11
Máxima de +0,62% : 146.399 pontos
Mínima estável: 145.496 pontos
Volume: R$ 28,26 bilhões
Variação em 2025: 21,27%
Variação no mês: 3,14%
Dow Jones: +0,37%
Pontos: 46.315,27
Nasdaq: +0,72%
Pontos: 22.631,48
Ibovespa Futuro: -0,13%
Pontos: 146.890
Máxima (pontos): 147.715
Mínima (pontos): 146.475
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,00
Variação: +1,33%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,06
Variação: -1,11%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,71
Variação: +1,78%
Ambev ON
Preço: R$ 12,55
Variação: +0,24%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,68
Variação: -1,46%
Vale ON
Preço: R$ 57,92
Variação: +0,4%
BRF SA ON
Preço: R$ 18,97
Variação: -2,17%
Itausa PN
Preço: R$ 11,42
Variação: +0,53%
Global 40
Cotação: 732,008 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3204
Venda: R$ 5,3209
Variação: +0,03%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,44
Venda: R$ 5,54
Variação: +0,54%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3270
Venda: R$ 5,3276
Variação: +0,5%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4400
Venda: R$ 5,5210
Variação: +1,06%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3470
Variação: +0,39%
- Euro
Compra: US$ 1,1742 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1746 (às 18h31)
Variação: -0,36%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2500
Venda: R$ 6,2510
Variação: -0,27%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4200
Venda: R$ 6,5040
Variação: +0,65%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.705,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
