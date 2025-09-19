Dólar fecha dia praticamente estável, mas recua na semana com diferencial de juros

Em pregão morno e de liquidez bem reduzida, o dólar pouco se mexeu e terminou a sessão da sexta-feira, 19, praticamente estável, na casa de R$ 5,32. Sem indicadores relevantes aqui e lá fora para guiar os negócios, investidores se limitaram a promover ajustes finos de posições. Após a onda recente de apreciação do real, com o rompimento definitivo do piso de R$ 5,40 nesta semana, operadores afirmam que não houve gatilhos que justificassem levar o dólar abaixo de R$ 5,30, embora a expectativa continue sendo de enfraquecimento adicional da moeda americana.

Declarações de dirigentes do Federal Reserve e relatos da conversa por telefone entre o presidente Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping, foram monitorados, mas não tiveram impacto relevante na formação da taxa de câmbio. Com oscilação de pouco mais de dois centavos entre a mínima (R$ 5,3171) e a máxima (R$ 5,3390), o dólar fechou cotado a R$ 5,3209 (-0,03%). Na semana, a divisa recuou 0,62%, o que levou a desvalorização em setembro para 1,86%. No ano, as perdas são de 13,90%. No exterior, o dólar avançou em relação a moedas fortes e à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, embora tenha recuado frente a dois pares relevantes do real, o peso chileno e o rand sul-africano. O head de banking da EQI Investimentos, Alexandre Viotto, destaca que, com a agenda esvaziada e sem sinalizações relevantes do encontro entre Trump e Xi Jinping, o mercado trabalhou em ritmo lento. Viotto vê continuidade da tendência de apreciação do real no curto prazo, com o aumento do diferencial de juros nos próximos meses e as apostas em torno do quadro eleitoral.

"O dólar deve vir abaixo dos R$ 5,30 no curto prazo porque o carrego está muito alto. O BC não deu nenhuma sinalização de redução de juros antes de janeiro", afirma Viotto, em referência ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) na última quarta-feira, 17, quando a taxa Selic foi mantida em 15% ao ano. A expectativa é de que o Federal Reserve, que reduziu nesta semana a taxa básica em 25 pontos-base, promova mais dois cortes dos juros até o fim do ano. Para Viotto, o presidente do BC americano, Jerome Powell, já mostra desconforto com as tentativas de interferência da administração Trump, o que sugere não haver clima político para uma postura mais cautelosa do Fed, apesar da inflação ainda acima da meta. À tarde, o diretor do Fed Stephen Miran disse que espera convencer seus colegas a cortar juros e que uma redução de 50 pontos-base não preocuparia o mercado. Indicado por Trump, Miran foi o único integrante do comitê de política monetária do Fed (Fomc) a votar por corte de 50 pontos-base nesta semana.

"Além do diferencial de juros, a gente continua apostando também em queda do dólar frente ao real por conta do cenário político, com um candidato mais ao centro representando à direita em vez da família Bolsonaro, o que é bem visto pelo mercado. Parece que houve uma estagnação na recuperação da popularidade do presidente Lula", afirma Viotto. A perspectiva de continuidade do movimento de perda de força global da moeda americana e o aumento do diferencial de juros nos próximos meses levaram a consultoria 4intelligence a reduzir a projeção para taxa de câmbio no fim deste ano de R$ 5,70 para R$ 5,45. Para o ano que vem, a estimativa caiu de R$ 5,70 para R$ 5,60. Ao justificar a expectativa de depreciação do real ao longo do próximo ano, a consultoria observa que o dólar deve perder força de forma bem mais contida no período. Além disso, a avaliação é que "o fator de suporte proporcionado pelo diferencial de juro perderá intensidade a partir do primeiro trimestre de 2026", quando o Banco Central deve iniciar um ciclo de cortes da taxa Selic.