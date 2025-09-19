Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corte de 50 pb em juros não preocuparia mercados, diz diretor do Fed indicado por Trump

Corte de 50 pb em juros não preocuparia mercados, diz diretor do Fed indicado por Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran disse nesta sexta-feira, 19, que não acredita que um corte de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros do país preocuparia os mercados. "É um ritmo equilibrado. Chegar à taxa neutra em meio ponto por vez é razoável", disse, em entrevista à CNBC.

Ele afirmou que as revisões recentes nos payrolls (relatório de emprego) mostraram que o mercado de trabalho dos EUA "não estava tão forte quanto se pensava".

Segundo ele, a última reunião do Fed também criou expectativas de uma postura mais dovish por parte da autoridade monetária.

"Quanto mais tempo a política do Fed permanecer restritiva, maior será o risco para o mercado de trabalho", disse o indicado do presidente dos EUA, Donald Trump, ao BC.

Em relação à economia americana, Miran projetou que o crescimento do país será melhor no segundo semestre deste ano, sem entrar em detalhes.

O diretor da autoridade monetária americana também afirmou que o tamanho do balanço do Fed será uma "função do regime regulatório que for escolhido", ressaltando que a atenção ao balanço "é um sintoma, não uma causa".

Ele também defendeu que não é apropriado que o BC norte-americano se envolva em alocação de crédito, a menos que o cenário seja de uma "crise de estabilidade financeira".

Questionado brevemente sobre a dívida do governo dos EUA, Miran se limitou a dizer que o custo da dívida não faz parte dos mandatos do Fed.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar