Corte de 50 pb em juros não preocuparia mercados, diz diretor do Fed indicado por Trump

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran disse nesta sexta-feira, 19, que não acredita que um corte de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros do país preocuparia os mercados. "É um ritmo equilibrado. Chegar à taxa neutra em meio ponto por vez é razoável", disse, em entrevista à CNBC. Ele afirmou que as revisões recentes nos payrolls (relatório de emprego) mostraram que o mercado de trabalho dos EUA "não estava tão forte quanto se pensava".

Segundo ele, a última reunião do Fed também criou expectativas de uma postura mais dovish por parte da autoridade monetária. "Quanto mais tempo a política do Fed permanecer restritiva, maior será o risco para o mercado de trabalho", disse o indicado do presidente dos EUA, Donald Trump, ao BC. Em relação à economia americana, Miran projetou que o crescimento do país será melhor no segundo semestre deste ano, sem entrar em detalhes. O diretor da autoridade monetária americana também afirmou que o tamanho do balanço do Fed será uma "função do regime regulatório que for escolhido", ressaltando que a atenção ao balanço "é um sintoma, não uma causa".