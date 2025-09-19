Cade aprova compra de participação em eólica da Casa dos Ventos pela Bimbo

Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, está na lista da Forbes 2025 e é cearense. / Crédito: Reprodução/Instagram @casadosventos

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Bimbo do Brasil de participação societária em projeto eólico da Casa dos Ventos localizado entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, para autoprodução de energia elétrica. A transação, que será feita via futuro exercício de opção de compra, resultará na compra de participação societária em holding que detém um parque eólico de 63 megawatts (MW) de capacidade instalada, parte do Complexo Serra do Tigre.