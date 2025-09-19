Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em baixa, após BoJ anunciar plano de vender ETFs e à espera de Trump e Xi

Bolsas da Ásia fecham em baixa, após BoJ anunciar plano de vender ETFs e à espera de Trump e Xi

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o Banco do Japão (BoJ) surpreender com plano de reduzir seu estoque de fundos negociados em bolsa (ETFs), enquanto investidores aguardam uma conversa telefônica entre os presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, sobre questões comerciais.

O índice japonês Nikkei caiu 0,57% em Tóquio, a 45.045,81 pontos, revertendo ganhos de mais cedo no pregão, após o BoJ manter seu juro básico em 0,5%, como se previa, mas também fazer um anúncio inesperado de que começará a vender gradualmente seus ETFs e fundos de investimento imobiliário, em uma nova etapa de normalização da política monetária.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,46% em Seul, a 3.445,24 pontos, e o Taiex cedeu 0,74% em Taiwan, a 25.578,37 pontos, enquanto o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, em 26.545,10 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas moderadas, de 0,30% do Xangai Composto, a 3.820,09 pontos, e de 0,31% do Shenzhen Composto, a 2.472,63 pontos. No fim da noite de hoje, o banco central chinês (PBoC) define suas taxas de juros de referência, conhecidas como LPRs, um dia após deixar o juro de contratos de recompra reversa de sete dias inalterado em 1,4%.

Passado o BoJ, as atenções vão se voltar para uma conversa telefônica entre Trump e Xi para discutir a finalização de um acordo que permita ao chinês TikTok continuar operando nos EUA, entre outras questões comerciais, dias após a última rodada de negociações tarifárias entre delegações de ambos os lados.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o tom negativo da Ásia e ficou no azul, depois de acumular perdas nas duas sessões anteriores. O S&P/ASX 200 avançou 0,32% em Sydney, a 8.773,50 pontos.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar