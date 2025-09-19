Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC abre consulta pública sobre regulamentação do serviço de eFX

Autor Agência Estado
O Banco Central (BC) lançou consulta pública para receber contribuições para aprimoramento da regulamentação do serviço de pagamento ou transferência internacional, conhecido como eFX.

Sob destaque, segundo a autarquia, estão cinco propostas. A primeira delas prevê que o eFX passe a ser oferecido apenas por instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo BC, com a previsão de uma regra de transição para prestadores ainda não autorizados.

O BC também propõe que as instituições autorizadas devem informar previamente sua intenção de prestar o serviço e reportar mensalmente informações sobre as transações e as movimentações em reais do prestador de eFX, e a obrigatoriedade de contas de depósito as exclusivas, ou seja, os reais devem ser recebidos e entregues ao usuário por meio de conta de depósito de titularidade do prestador de eFX, destinada exclusivamente à prestação do serviço.

As outras duas propostas preveem ampliação do escopo e da transparência do serviço. O BC propõe que o eFX poderá viabilizar transferências relacionadas a investimentos no mercado financeiro e de valores mobiliários, limitadas ao equivalente a US$ 10 mil por transação, e que nas operações voltadas a transferências e a investimentos será exigida a informação do Valor Efetivo Total (VET), que representa o custo total para o cliente da operação de câmbio em reais por unidade de moeda estrangeira.

Ainda segundo o BC, por meio dessa mesma consulta pública, serão buscados subsídios sobre a possibilidade de prestação de eFX por meio da sistemática de BaaS (Banking as a Service).

As contribuições à consulta pública podem ser feitas até 2 de novembro, no site do BC (consulta 124/2025), e no Portal Participa + Brasil do governo federal.

