Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sindicato de bancários de SP protesta contra demissões no Master

Sindicato de bancários de SP protesta contra demissões no Master

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região fez na manhã desta quinta-feira, 18, um protesto contra a demissão de 86 funcionários do Banco Master. O ato ocorreu em frente à sede da instituição, no Itaim Bibi, zona sul da Capital.

Segundo o sindicato, as demissões ocorreram na segunda-feira, 15. A entidade de classe agora cobra a reintegração desses trabalhadores e diz que o Master se comprometeu a não promover novos desligamentos.

No começo do mês, o Banco Central reprovou a compra do Master pelo BRB, agravando a situação da instituição controlada por Daniel Vorcaro. O ex-presidente Michel Temer foi contratado para ajudar a destravar o negócio.

Nos bastidores, espera-se que o Master busque uma solução alternativa até o fim do mês para o banco evitar uma intervenção do BC, segundo apuração do Valor Econômico.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar