Previ: Plano 1 acumula rentabilidade de 9,25% no ano, e sai de déficit para superávit

A Previ, caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil, confirmou resultados informados em prévia ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e informou que, no mês de agosto, o Plano 1 registrou resultado positivo de R$ 4,17 bilhões, revertendo completamente o déficit acumulado em 2024.

Assim, o plano passou para um superávit acumulado de R$ 1,48 bilhão. A rentabilidade acumulada em 2025 está em 9,25%, acima da meta atuarial de 6,32%.