Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 33 mil na semana, a 231 mil

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 33 mil na semana, a 231 mil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 33 mil na semana até 13 de setembro, a 231 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 18. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 242 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para baixo, de 264 mil a 263 mil. O número de pedidos continuados teve queda de 7 mil na semana encerrada em 6 de setembro, a 1,920 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar